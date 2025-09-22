Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : de retour à Dakar, Waly Seck se livre aux enquêteurs

Le chanteur Waly Seck est finalement revenu hier, dimanche, à Dakar par le vol d'Air France. Selon « Libération », aucun incident n'a été signalé à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD).
Pour rappel, après son coup de gueule nocturne, le chanteur avait déjà fait savoir, via ses avocats, qu'il allait rentrer et se mettre à la disposition de la Justice. De ce fait, il estimait que l'opposition qui le visait, et qui a été levée, n'avait pas de sens.
A noter qu' Ibrahima Ba, Cheikh Tidiane Seck et Saliou Sylla, cités dans le même rapport de la Centif, ont été placés sous mandat de dépôt la semaine dernière.
