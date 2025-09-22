Réseau social
Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : de retour à Dakar, Waly Seck se livre aux enquêteurs
Le chanteur Waly Seck est finalement revenu hier, dimanche, à Dakar par le vol d'Air France. Selon « Libération », aucun incident n'a été signalé à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD).

Pour rappel, après son coup de gueule nocturne, le chanteur avait déjà fait savoir, via ses avocats, qu'il allait rentrer et se mettre à la disposition de la Justice. De ce fait, il estimait que l'opposition qui le visait, et qui a été levée, n'avait pas de sens.
 
A noter qu' Ibrahima Ba, Cheikh Tidiane Seck et Saliou Sylla, cités dans le même rapport de la Centif, ont été placés sous mandat de dépôt la semaine dernière.
Lundi 22 Septembre 2025 - 10:47


