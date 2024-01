Affaire des 690 kilos de drogue: l’un des convoyeurs, chef de cartel, va être extradé en Espagne

Du nouveau dans l'enquête ouverte en Espagne concernant les 690 kilos interceptés sur les côtes sénégalaises. Selon Les Echos, il s'avère que l'un des hommes qui a été arrêté et qui se nomme José Manuel Costa Rial est profondément impliqué dans le trafic de drogue galicien depuis que le crime a prospéré en Galice.



Cette personne n'est pas méconnue des services de la police espagnole qui le présentent comme un caïd. Sa dernière arrestation par la Marine nationale sénégalaise remonte au 22 décembre 2023. Il commande un canoe propulsé par quatre moteurs hors-bord avec 690 kilos de cocaïne à son bord et quatre autres citoyens espagnols. L'un d'eux s'appelle Marcos Antonio Aragunde et, comme Costa Rial, il est originaire de Cambados.



D’après les informations du journal, Costa Rial sera extradé vers l'Espagne pour répondre des 690 kilos de poudre blanche qu'il transportait dans le bateau intercepté. Il répondra également devant le même tribunal pour avoir travaillé sous les ordres de son compatriote Miñanco. Autre coïncidence entre les deux: ils sont tous deux spécialisés en réparation et à tout ce qui touche aux bateaux de plaisance et aux moteurs de bateaux. De plus, Costa Rial est une vieille connaissance du premier grand trafiquant de cocaïne d'O Salnés, Sito Miñango. Il faut savoir que Costa Rial apparaît dans le dernier procès contre Miñanco, mené par le Tribunal national d'Espagne.



Une affaire qui est toujours en attente de procès après cinq ans d'enquête. Le parquet demande 11 ans et six mois de prison et 900.000 euros d'amende.



Mais l'histoire policière et judiciaire de Costa Rial remonte à plus loin. Déjà en 1990, il était lié précisément à Miñanco dans une enquête pour suspicion : 1,6 million de paquets de drogue saisis à bord du cargo Smith Lloyd du Caire, évalués à 1,3 million d'euros.