Affaire des 8 milliards FCFA : Lat Diop persiste dans ses contestations et demande une confrontation avec Mouhamed Dieng

Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), conteste fermement les accusations de détournement ou d'extorsion de fonds portant sur 8 milliards de FCFA, formulées par Mouhamed Dieng, patron d'1XBet Sénégal, à son encontre. Les conseillers de M. Diop ont déposé sur la table du juge d'instruction du Pôle judiciaire financier une requête pour une confrontation entre leur client et son accusateur.



Près d'un an après l'inculpation de l'ancien directeur général de la Lonase, il n'y a pas encore de fait nouveau véritablement confirmant le détournement ou l’extorsion de fonds portant sur 8 milliards de FCFA, tel que visé par le Parquet financier. D'ailleurs, la Chambre d'accusation financière l'a souligné dans son arrêt par lequel elle a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur avant d'ordonner le placement sous surveillance électronique de Lat Diop.



Pour la juridiction de recours, il n'y a pas encore d'élément de preuve en dehors d'un message audio via WhatsApp dans lequel il est question de quelques millions, ce qui est loin des 8 milliards de FCFA avancés. En ce qui le concerne, Lat Diop, persiste dans ses contestations, en dépit des convictions du Parquet financier et du juge d'instruction. D'ailleurs, renseigne "Les Echos", pour le compte de leur client, ses avocats vont déposer sur la table du juge d'instruction du Pôle judiciaire financier une requête pour une confrontation avec Mouhamed Dieng.



Lors de l'enquête de police, les enquêteurs avaient voulu procéder à cette confrontation, mais à cette période, le patron d'1XBet Sénégal était hors du territoire. De ce fait, l'enquête a été menée avec une dose d'inachevé et le rapport a été posé sur la table du Procureur. Au cours de l'instruction, Mouhamed Dieng, qui est revenu au Sénégal, a été convoqué et entendu par le magistrat instructeur. Il a confirmé les termes de ses accusations avant de regagner son domicile. Depuis lors, le magistrat instructeur n'a pas convoqué les parties pour une confrontation. Toutefois, pour Lat Diop, cet acte d'instruction est fondamental pour éclairer la lanterne du juge, d'où la requête envisagée.