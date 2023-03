Affaire des 98 milliards FCFA : Bougane Gueye entend saisir la Cour des comptes

Le président de Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany est plus que jamais déterminé pour que lumière soit faite sur cette affaire de 98 milliards FCFA d'emprunt visant le ministre des Transports Mansour Faye, par ailleurs, beau-frère du chef de l'État. Il entend saisir la Cour des comptes, mais aussi l'Ofnac.



« Sur l'histoire des 98 milliards francs CFA, je dois encore dire et rappeler que le ministre Mansour Faye n'a aucunement reçu l'onction du département des finances et du budget», a dit M. Gueye.



Qui ajoute: « Plus grave, près de 13 milliards francs CFA de commissions ont été distribués sur les 98 milliards empruntés au nom de l'Etat du Sénégal et sans approbation du ministre des finances ».



Il a donc décidé de saisir la Cour des comptes sur « l'utilisation et la manipulation» de ces 98 milliards, mais aussi l'Ofnac sur les 13 milliards de commissions distribuées. « Nous irons jusqu'au bout de notre logique au nom de la transparence dans la gestion de nos maigres deniers publics».