Affaire des fonds Covid-19 : Moustapha Diop "blanchi" par le dernier fournisseur

La commission d’instruction de la Haute cour de justice du Sénégal continue son travail dans l’affaire Moustapha Diop. Dans ce dossier, l’ancien ministre du Développement industriel des petites et moyennes entreprises de Macky Sall est accusé de "corruption et de détournement de deniers publics" dans le cadre des fonds alloués à la lutte contre la pandémie du Covid-19.



Dans son édition de ce jeudi, le quotidien "Les Echos" révèle que Moustapha Diop a "totalement été blanchi par le dernier fournisseur" de masques, Mariata Basse, hier mercredi, au cours d’une confrontation devant la Haute cour de justice. « Mariata Basse a dit (…) qu'elle avait reçu une commande de 50.000 masques à raison de 400 francs l'unité et que les 20 millions lui ont été intégralement versés», assure la source.



Au cours de la confrontation qui a duré une trentaine de minutes, Mariata Basse a aussi révélé «avoir reçu une avance de 10 millions de francs Cfa», avant de préciser que «le reliquat lui a été versé» après la livraison de l’intégralité de la commande.



A l’instar des autres fournisseurs comme Ibrahima Macodou, Mariata a «totalement disculpé le ministre», selon le média, qui assure qu’en attendant la décision du magistrat instructeur Abdoulaye Ba, les proches du mis en cause estiment «qu’il ne reste plus qu’à le libérer après avoir trouvé une solution aux quelques dizaines de milliers de masquent qui restent à être prouvés».



Accusé de "détournement de deniers publics" portant sur un montant de 930 millions, Moustapha Diop a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025, presque deux (02) mois après la levée de son immunité parlementaire par l’Assemblée nationale.