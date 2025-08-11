Affaire du bus disparu au Mali : le journaliste Harouna Fall entendu puis libéré

Le journaliste Harouna Fall, de la rédaction d’iGFM, a été convoqué et entendu ce lundi par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’affaire du bus présumé disparu au Mali. Après son audition, il a été libéré.
« Ils m’ont entendu et m’ont libéré », a déclaré le journaliste au micro de BuurNews.
« Ils m’ont entendu et m’ont libéré », a déclaré le journaliste au micro de BuurNews.
Autres articles
-
Thiaroye-sur-Mer submergée par une forte houle : le maire lance un appel à l’aide
-
Supposé viol d’une fille : la FSVB dément tout lien avec l’entraîneur accusé et réaffirme son engagement pour la sécurité des athlètes
-
Drame à Orkadiéré : un jeune joueur de navétanes poignardé en plein match
-
Alerte météo : fortes pluies et vents annoncés sur Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour
-
Magal de Touba : 5 morts et 170 victimes dans 75 accidents de la circulation (sapeurs-pompiers)