Affaire du bus disparu au Mali : le journaliste Harouna Fall entendu puis libéré
Le journaliste Harouna Fall, de la rédaction d’iGFM, a été convoqué et entendu ce lundi par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’affaire du bus présumé disparu au Mali. Après son audition, il a été libéré.

« Ils m’ont entendu et m’ont libéré », a déclaré le journaliste au micro de BuurNews.
 
Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 21:47


