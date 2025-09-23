Affaire fonds "Force Covid-19" : l'ex-ministre Aminata Assome Diatta auditionnée par le Pjf

La Haute Cour de Justice poursuit son instruction sur l'affaire des fonds "Force Covid-19". Hier, lundi, l'ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a été entendue en qualité de témoin.



L'affaire a éclaté après que la Cour des comptes a relevé d'importantes surfacturations lors de l'achat de riz destiné aux ménages vulnérables pendant la pandémie. Ces anomalies impliquaient le ministère du Développement communautaire, alors dirigé par Mansour Faye. Aminata Assome Diatta avait publiquement contesté les conclusions de ce rapport.



Dans ce dossier, Mansour Faye, l'ancien ministre visé, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025. Il doit répondre de plusieurs chefs d'accusation graves notamment l' "association de malfaiteurs, corruption et concussion, détournement de fonds publics, et blanchiment de capitaux". Les investigations portent sur une commande de riz dont le montant est estimé à 2,749 milliards de FCFA.



Le lundi 15 septembre 2025 vers 12h05mn, sous escorte d’un garde pénitentiaire, le maire de Saint-Louis a été interrogé au fond dans le dossier. Il a nié les faits devant la commission, soutenant que la Cour des comptes n’a jamais recommandé de poursuites à son encontre ni pour faute de gestion ni pour détournement.