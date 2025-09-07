Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Affaires étrangères : Cheikh Niang s'engage à « servir avec fidélité et dévouement à hisser plus haut l'image de la diplomatie sénégalaise »



Cheikh Niang, nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a exprimé dans un communiqué parvenu à PressAfrik sa gratitude envers le Président de la République et son Premier ministre pour sa nomination et la confiance qui lui a été accordée.
 
« Je reçois cette distinction avec humilité et gravité, pleinement conscient de l’ampleur des responsabilités qu’elle implique et du devoir de loyauté qu’elle commande envers la Nation. Je suis résolu à servir avec fidélité, intégrité et dévouement, en m’attachant à hisser toujours plus haut l’image et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise », a-t-il indiqué dans le document.
 
Le nouveau membre du gouvernement a également exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler au sein d’un gouvernement « uni, solidaire et efficace ». Pour lui, il s’agit de « contribuer, dans un esprit de collégialité, de discipline républicaine et de responsabilité partagée, à la pleine réalisation des nobles ambitions de notre pays sur l’échiquier international, ainsi qu’à la promotion constante des intérêts de la diaspora sénégalaise dans un monde en profonde mutation ».
