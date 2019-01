Affiches haut de gamme pour les quarts de finale de Coupe d'Italie

Le format de la Coupe d'Italie est bâti pour favoriser les grosses équipes, les huit premiers du précédent championnat entrant en lice tardivement et ne pouvant pas s'affronter avant les quarts de finale.



Le résultat a été assez spectaculaire cette saison puisqu'on retrouve en quarts de finale huit des neuf premiers du championnat, avec la Fiorentina (9ème) à la place de la Sampdoria Gênes (6ème), éliminée par l'AC Milan au tour précédent.



Milan justement ouvrira le bal dès mardi, avec la réception de Naples. Les deux équipes viennent de s'affronter samedi, déjà à San Siro, et se sont séparées sur un nul 0-0. Il faudra cette fois un vainqueur.



Mercredi, la Fiorentina recevra l'AS Rome pour un quart de finale où il pourrait y avoir des buts, si l'on se fie aux derniers résultats des deux équipes. La Roma a ainsi battu le Torino 3-2 avant de faire match nul 3-3 dimanche à Bergame. La Fiorentina de son côté reste sur un 3-3 contre la Sampdoria et un succès 4-3 sur la pelouse du Chievo Vérone.



Toujours mercredi, l'Atalanta, meilleure attaque du championnat, tentera sa chance face à la Juventus, qui est apparue fatiguée dimanche lors de son difficile succès à Rome contre la Lazio (2-1).

Les Romains seront eux jeudi à Milan pour le dernier quart de finale face à l'I nter. Très bons contre la Juve, les hommes de Simone Inzaghi ont une belle carte à jouer contre les 'nerazzuri', battus dimanche par le Torino et qui traversent une passe difficile.





