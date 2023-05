Affrontements à Ziguinchor: un policier grièvement blessé

Un policier a été grièvement blessé lors de violents ce lundi à Ziguinchor, veille du procès pour viol présumé, de l'opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit la personne habillée tenue de la police, couchée par terre et entourée de manifestants. La tête couverte de sang. L'on ignore pour le moment les causes de sa blessure.



Ces violents affrontements ont éclaté ce lundi matin après que des militants de l'opposant Ousmane Sonko aient barricadé sa maison. Ce, pour disent-ils, empêcher son éventuelle arrestation dans le cadre du procès devant la chambre criminelle le 16 mai.