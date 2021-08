Afghanistan: Joe Biden menace les talibans d'un usage «dévastateur de la force» s'ils perturbent les opérations d'évacuation

S'exprimant depuis Washington sur la situation en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir, le président Joe Biden a lancé un avertissement, lundi 16 août, alors que seul l'aéroport de Kaboul reste sous contrôle des soldats américains et que des milliers de personnes cherchent à quitter le pays. En cas d'attaque des talibans durant les opérations d'évacuation, la réponse américaine sera «rapide et puissante», avec un usage «dévastateur de la force si nécessaire». Plus tôt lundi, l'armée des États-Unis a tué deux hommes armés à l'aéroport Hamid-Karzaï.