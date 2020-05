Afghanistan : les Taliban annoncent un cessez-le-feu pour l'Aïd el-Fitr

Une trêve en Afghanistan. Les Taliban ont annoncé unilatéralement, samedi 23 mai, un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan, qui doit débuter dimanche, alors qu'ils avaient intensifié leurs offensives contre les forces afghanes depuis mars.



La direction des insurgés ordonne à ses combattants de "prendre des mesures spéciales pour la sécurité de leurs compatriotes, et ne pas lancer d'opérations offensives contre l'ennemi", mais ceux-ci pourront se défendre s'ils sont attaqués, peut-on lire dans un communiqué des Taliban transmis par l'un de leurs porte-paroles.



C'est la première fois que les Taliban appellent d'eux-mêmes à poser les armes depuis qu'une coalition internationale menée par les États-Unis les a chassés du pouvoir fin 2001. Fin avril, ils avaient rejeté une offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani à l'occasion du ramadan, qu'ils avaient qualifiée de "pas rationnelle ni convaincante".



Libération de prisonniers talibans



Le président afghan, Ashraf Ghani, a accepté leur offre peu après en ordonnant à ses troupes d'en respecter les modalités. "En tant que commandant en chef, j'ai indiqué à l'ANDSF [les forces nationales de défense et de sécurité, NDLR] de respecter cette trêve de trois jours et de ne se défendre qu'en cas d'attaque", a tweeté Ashraf Ghani, qui a "salué" l'annonce des Taliban.