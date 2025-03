Afrique de l’Ouest : un appel urgent à des réformes électorales pour renforcer la démocratie

Les 25 et 26 février 2025, la Conférence de réflexion sur les élections démocratiques en Afrique de l’Ouest, organisée par Yiaga Africa avec le soutien du projet Paix, Sécurité et Gouvernance (EPSG) de la CEDEAO, s’est achevée par un appel pressant en faveur de réformes électorales majeures. Cet événement, qui coïncidait avec le 50e anniversaire de la CEDEAO, a rassemblé des acteurs de la région pour discuter des défis et des opportunités liés aux processus électoraux.



Parmi lesquels, des responsables de commissions électorales, des organisations de la société civile, des acteurs politiques, des observateurs électoraux et des professionnels des médias venus du Nigéria, de la Sierra Leone, du Libéria, du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. L’objectif était d’analyser les leçons tirées des élections de 2024 et de proposer des solutions pour renforcer la résilience démocratique dans la région.



A cet effet, les participants ont identifié plusieurs axes prioritaires pour garantir des élections libres, transparentes et crédibles : à savoir le renforcement de l’intégrité et l’administration électorales, l'indépendance des organes de gestion des élections (OGE), la nécessité d'avoir des réformes juridiques pour encadrer la nomination des commissaires électoraux et garantir la transparence, l'optimisation de l’utilisation de la technologie tout en renforçant les mesures de cybersécurité pour prévenir les manipulations.



Sur le plan communicationnel, il est aussi recommandé de lutter contre la désinformation, et de collaborer avec les médias, la société civile et les vérificateurs de faits pour contrer les fake news.

Les commissions électorales doivent améliorer leurs stratégies de communication pour rétablir la confiance du public et les plateformes de médias sociaux doivent agir de manière proactive pour limiter la diffusion de contenus trompeurs, notamment les deepfakes.



Encourager également la participation citoyenne, avec les jeunes, femmes et personnes handicapées , tout comme prévenir la violence électorale et le recul démocratique.



Les forces de sécurité sont aussi appelées à rester neutres et être formées pour protéger les processus électoraux.



Appel à l’action



Yiaga Afrique et le projet EPSG cofinancé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), exhortent les gouvernements, les commissions électorales, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux à agir sur ces recommandations et à s’assurer que la démocratie en Afrique de l’Ouest reste forte, inclusive et responsable.