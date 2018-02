Afrique du Sud: le film «Inxeba» heurte l'ethnie Xhosa

Salué par la critique dans le monde entier, Inxeba est annoncé comme l'un des plus gros succès du cinéma sud-africain de ces dernières années. Mais le film, mettant en scène une relation homosexuelle lors d'un rite traditionnel Xhosa, déchaîne les passions.



A Port Elizabeth, au Cap ou à Johannesburg, des projections ont été annulées devant le risque sécuritaire. Certains membres de l'équipe du film ont même dit avoir reçu des menaces de mort.



Les opposants reprochent au film de caricaturer les rites d'initiation Xhosa, censés rester secrets. Ils lui reprochent aussi de les dévaloriser, en les traitants sous l'angle d'une rencontre homosexuelle.



C'est surtout à East London et Port Elizabeth que les réactions ont été les plus vives. Car la région du Cap oriental est la région d'origine de l'ethnie Xhosa, ethnie dont le roi a officiellement demandé l'interdiction du film.



Le mariage homosexuel a beau être légal en Afrique du Sud, les débats autour de la communauté LGBT restent tendus. Le scénariste d'Inxeba s'attendait aux critiques mais espère, selon ses mots, « repousser l'ignorance d'une partie de la société ».