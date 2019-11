Afrique du Sud: les Springboks accueillis en héros à l'aéroport de Johannesburg

Les joueurs des Springboks arrivent au compte goute à l’aéroport de Johannesburg pris d’assaut par les milliers de fans comme Duduzile : « Je suis trop heureuse, lance-t-elle. Ils ont réussi à rallier toute la nation derrière eux. Le pays ne fait qu’un. C’est tout ce que nous voulons, être ensemble, rassemblés dans une nation. »



Les milliers de Sud-Africains dont fait partie Shaun sont là depuis des heures, avec chants et danses pour patienter. Ici, le mot d’ordre, c’est l’unité.



« Aujourd’hui, c’est l’Afrique du Sud dont j’ai toujours rêvé, s'enthousiasme-t-il. C’est ce que l’on peut faire quand nous sommes ensemble, c’est ce que l’on peut voir après une victoire. Et regardez tous ces gens ensemble, de différentes couleurs de peau, différentes classes sociales. C’est la célébration de notre Afrique du Sud. »



La coqueluche de l’équipe, c’est évidemment le capitaine, le premier capitaine noir de l'histoire Siya Kolisi. Un exemple selon Asande :



« C’est un exemple pour tout le monde, en particulier pour les enfants défavorisés des townships qui n’ont pas les ressources nécessaires. D’avoir Siya Kolisi comme exemple, c’est quelque chose », estime-t-elle.



Siya Kolisi qui mènera les Springboks dans leur tournée nationale cette semaine, une copie conforme de la victoire de 1995 et des rêves de nation arc-en-ciel de Nelson Mandela.