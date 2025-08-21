Afrobasket 2025 - Sénégal vs Nigeria 91-75 : les clés de la victoire sénégalaise- les éléments déterminants

Une efficacité offensive décisive

Le Sénégal a construit son succès sur une adresse supérieure : 47% d’efficacité au tir contre seulement 36% pour le Nigeria. L’écart s’est principalement creusé sur les tirs à deux points (60,5% de réussite pour les Lions contre 45,7% pour les D’Tigers). Malgré une réussite moyenne à trois points (31,3%), les Sénégalais ont parfaitement su exploiter leur avantage physique pour attaquer le cercle et finir près de l’arceau.

La puissance intérieure, clé de la victoire

La différence majeure s’est faite dans la raquette, où les Lions ont survolé le match :

Rebonds : Sénégal 53 – 35 Nigeria (dont 16 offensifs).

Points dans la peinture : 42 – 28.

Points sur deuxièmes chances : 14 – 6.

Contres : 8 – 3.

Avec des joueurs comme Ibou Badji et Pape Moustapha Diop, le Sénégal a verrouillé l’accès au cercle, coupé les drives nigérians et capitalisé sur des possessions supplémentaires cruciales. Une domination physique assumée et parfaitement exploitée.

« Notre objectif était clair : imposer notre puissance dans la raquette. Les joueurs ont répondu présent », a pu confier le staff sénégalais après la rencontre.

Badio et Boissy, le duo dynamiteur

S’il fallait un visage pour incarner cette victoire, ce serait celui de Brancou Badio. L’arrière de Valence a livré une prestation XXL : 32 points, 12/20 au tir et 4 paniers primés, confirmant son statut de leader offensif. À ses côtés, Jean-Jacques Boissy a dynamité la défense nigériane avec 24 points (8/14 au tir, dont 5/10 à trois points), utilisant sa vision du jeu pour faire déjouer l'adversaire.

Nigeria : une faillite offensive et un manque de réalisme

Le Nigeria a longtemps cru pouvoir rivaliser, notamment grâce à son banc prolifique (40 points contre 27 pour le Sénégal) et une bonne adresse sur la ligne des lancers (76,5%). Mais la réussite globale a fait défaut. Pire encore, les D'Tigers n'ont pas su exploiter les 16 balles perdues par le Sénégal, n'inscrivant que 7 points en transition, contre 14 pour les Lions.

Verdict : un avertissement à la concurrence

Le Sénégal a signé un succès convaincant et impressionnant. Grâce à sa domination intérieure et l'efficacité de son duo d'arrières, les Lions ont pris le dessus sur un Nigeria impuissant. Cette victoire est plus qu’un simple succès : c’est un avertissement envoyé à tous les prétendants au titre, alors que le Sénégal court après un sacre continental depuis 1997. En demi-finale, les Lions affronteront le Mali, pour un choc ouest-africain qui s'annonce déjà explosif.

Score final : Sénégal 91 – 75 Nigeria

MVP : Brancou Badio (32 points, 4 rebonds, 3 passes)