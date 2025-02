Afrobasket 2025 : le Sénégal bat le Rwanda et décroche sa qualification

Le Sénégal valide son ticket pour l’Afrobasket 2025 après la victoire du Cameroun sur le Gabon (82-65) lors de la dernière fenêtre des éliminatoires.



Les « Lions » ont dominé le Rwanda (96-73) et conservent leur place de leader du groupe C avec 8 points. Le Cameroun suit avec 7 points, tandis que le Rwanda (5 pts) et le Gabon (4 pts) ferment la marche.



Prochain rendez-vous ce samedi 22 février : le Sénégal affrontera le Gabon à 11h00 GMT, tandis que le Cameroun défiera le Rwanda à 14h00 GMT.





Résultats 1ere journée



Groupe C



Vendredi 21 février 2025



Gabon – Cameroun 82-65



Rwanda – Sénégal 96-73