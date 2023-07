Afrobasket - Moustapha Gaye sur la défaite des « Lionnes » : « cette équipe du Sénégal n'est pas prête pour… »

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal féminine de basket, Moustapha Gaye a fait un constat amer de son équipe battue par le Mali (72-49). Une deuxième défaite qui classe le Sénégal troisième de la poule C et l’envoie à un match de barrage pour se qualifier en quarts de finale. Moustapha Gaye qui visiblement ne comprend pas ce qui se passe a relevé des problèmes dans son effectif.







« Un constat froid. On n'a pas les jambes et on n'a pas une personnalité collective pour gagner un match d'Afrobasket. Le plan de jeu a marché pendant une mi- temps, mais après l'équipe s'est effondrée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas physiquement prêt. Après deux mois de préparation, c'est inadmissible. Mais il faudra évaluer après et assumer les responsabilités. Je prends sur moi la responsabilité. J'ai dit aux filles (après le match) qu'il faut se préparer pour jouer un huitième de finale et si on ne gagne pas, on rentre à la maison et on donne l'équipe à d'autres personnes qui vont continuer le travail. Il n'y a rien à faire d'autre », a dit le sélectionneur de l’équipe du Sénégal en conférence de presse d’après match.





Qui ajoute : « Le constat est froid. Cette équipe du Sénégal n'est pas prête pour aller plus que ça. Nous avons travaillé 45 jours avec un préparateur physique. Je n'ai pas jugé utile de l'avoir en compétition. Parce que les matchs se suivent. Mais j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai gagné deux Afrobasket sans préparateur physique. C'est moi qui faisais tout. Cette année, on a changé de démarche. Mais ce n'est pas lié au préparateur physique. Je pense que les questions sont multiples ».



Selon Moustapha Gaye, le mal est plus profond que ça. « Je n'ai pas le droit de dire ce que je ne ressens pas. J'ai un sentiment de très grosse déception. On n'a pas le droit d'abandonner, mais on va tout faire pour gagner. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mais depuis des années, le championnat africain devient de plus en plus difficile. Toutes les équipes travaillent. Il y a un nivèlement vers le haut. On veut gagner, mais ça se serre plus en plus. On doit redoubler d'efforts et beaucoup travailler », a laissé entendre le technicien sénégalais.