Afrobasket féminin 2023 : Madjiguène Sène remplace Fatou Sylla, blessée et forfait

A quelques jours du coup d’envoi de la 26e édition de l’Afrobasket féminin, l’équipe nationale a enregistré un forfait. Il s’agit de l’ailière Sokhna Fatou Sylla. Elle a été remplacée par Madjiguène Sène.







C'est un coup dur pour la sélection féminine de basket. En effet, la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) a annoncé dans un communiqué, du forfait de l'ailière de 26 ans Sokhna Fatou Sylla.



« Sokhna Fatou Sylla, blessée, ne pourra pas disputer l'Afrobasket prévu du 28 juillet au 5 août 2023 Kigali, un coup dur pour les Lionnes», lit-on dans le communiqué.



L'aventure s'arrête là pour la joueuse qui évolue à Toyota Antelopes au Japon. Elle ne pourra pas enchaîner un deuxième AfroBasket après 2021.



Pour la remplacer dans l'effectif des 12 « Lionnes », le sélectionneur national Moustapha Gaye a fait appel à Madjiguène Sène.



Agée de 28 ans, cette dernière faisait partie du groupe lors de l'édition de l'Afrobasket 2021 au Cameroun et des 19 joueuses présélectionnées pour cette édition.



Elle a été recalée lors des choix des 16 joueuses. Ancienne joueuse d'ISEG Sports, Madjiguène Sène (1m97), qui joue au poste de pivot, évolue à ASA Sceaux Basket en France.



Après une défaite enregistrée lors de leur match de préparation contre le Mozambique (70-69), les « Lionnes » jouent un match amical mercredi 26 juillet avec la RD Congo.





Programme première journée



Vendredi 28 juillet 2023



Poule D



Kigali Arena



09h30 Nigeria / RD Congo



Exempte: Egypte



Poule C



12h30 Mali/Ouganda



Exempt: Sénégal



Poule A



16h00 Rwanda / Côte d'Ivoire



Exempte: Angola



Poule B



19h00 Cameroun / Mozambique



Exempte: Guinée







samedi 29 juillet 2023



Kigali Arena



Poule D



10h00 RD Congo / Egypte



Exempt: Nigeria



Poule B



13h00 Mozambique / Guinée







Exempt : Cameroun



Poule C



16h00 Ouganda / Sénégal



Exempt : Mali



Poule A



19h00 Côte d’Ivoire / Angola



Exempt : Rwanda