Afrobasket féminin : auteur de 33 points contre le Mali, Cierra Dillard, la meneuse à la gâchette facile

Naturalisée sénégalaise au mois de juillet passé, la meneuse d'origine américaine des « Lionnes », Cierra Dillard, est en train de réussir un bon tournoi à Kigali, au Rwanda.



Deuxième meilleure scoreuse des « Lionnes » contre l'Ouganda (21 points) en match de poule et meilleure scoreuse contre le Cameroun (29 points) en match des quarts de finale, Cierra Dillard est en train de réussir une bonne première campagne avec l’équipe du Sénégal.



Porteuse du jeu du sélectionneur Moustapha Gaye, Cierra, âgée de 27 ans, a joué un grand rôle pour la qualification de l'équipe sénégalaise en demi-finales devant le Cameroun (80-77).



En 34 minutes de présence sur le parquet, Cierra Janay Dillard a marqué 29 précieux points, récupéré 2 rebonds et distribué 6 passes décisives. Son intelligence en mouvement sur le parquet a eu un impact positif dans le jeu des « Lionnes ». Sociétaire du Sporting Club en Égypte, la meneuse au 1m75 est l'une des valeurs sûre de la Tanière.





En demi-finale contre le Mali, l'Américaine à la gâchette facile sur la raquette a planté 33 points sur les 75 marqués par le Sénégal. En plus, Cierra a récupéré 7 rebonds et distribué 6 passes décisives.





Une performance XXL qui fait d’elle la deuxième joueuse à atteindre la barre des 30 points sur un match de l’Afrobasket 2023, après l’Ougandaise Jannon Jaye Otto (31 points contre le Rwanda), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



En 5 matchs avec les « Lionnes », Cierra a inscrit 105 points. Elle est aussi devancée au classement général des meilleures scoreuses par l’Américaine naturalisée Ougandaise. Cette dernière a marqué 107 points en 5 matchs.





En finale samedi, contre le Nigeria, triple tenant du titre, l’Américaine à la gâchette facile sur la raquette sera d’un grand atout face à la machine à points des D’Tigers.