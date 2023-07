Afrobasket féminin : le Sénégal chute d’entrée devant l’Ouganda

Les « Lionnes » ratent leur entrée face à l’Ouganda. Les Sénégalaises ont été battues par les « Gazelles » (85-83) en match comptant pour la première journée de la poule C.



Après un début de match compliqué, les « Lionnes » sont parvenues à remporter le premier quart-temps (17-21) grâce à la meneuse Cierra Dillard et l’expérimentée capitaine Aya Traoré.



Au deuxième quart-temps, les Ougandaises ont été plus entreprenantes causant des difficultés à la défense sénégalaise. Les protégées de Moustapha Gaye ont perdu beaucoup de balles, qui ont permis aux « Gazelles » de recoller au score. Les Sénégalaises menaient au score à la fin des deux premiers quart-temps (35-38).





Au retour des vestitaire, les « Lionnes » n’ont pas pu conserver le score, elles ont été dominées dans le jeu grâce à la talentueuse Jannon Jaye Otto, Américaine naturalisée Ougandaise. Pièce maitresse de l’équipe ougandaise, Otto a claqué 19 points permettant aux Gazelles de remporter leur match face au Sénégal (83-85).



Aya Traoré malgré ses 40 ans, a brillé sur le parquet. La capitaine des « Lionnes » a fait parler de son expérience et finit meilleure marqueuse et MVP du match avec 29 points.



Cierra Janay Dillard a aussi brillé. À la baguette, en défense comme en attaque, l’Américaine naturalisée Sénégalaise a marqué 19 points. Elle finit deuxième meilleure scoreuse derrière Aya Traoré.

Dimanche, le Sénégal et le Mali se retrouvent sur le parquet de Kigali Arena à l’occasion de la deuxième journée de la poule C. Un derby ouest-africain qui promet des étincelles.





Programme des "Lionnes"



Samedi 29 juillet 2023



Poule C



Ouganda – Sénégal (85-83)



Dimanche 30 juillet



19h00 Sénégal - Mali