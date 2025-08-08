Afrobasket masculin 2025 : Ngagne Desagana Diop a publié la liste des 12 joueurs retenus

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket, Ngagne Desagana Diop, a publié ce vendredi la liste de 12 joueurs devant prendre part à l’Afrobasket masculin prévu du 12 au 24 août en Angola.



Ngagne Desagana Diop a fait appel à Ibrahima Diallo (Austin Spurs, G-League) et Babacar Diallo pour pallier les absences des pivots Tacko Fall et Youssoupha Ndoye.



L’ailier Babacar Sané ne fait pas partie de la liste des joueurs retenus.



Les « Lions » quittent Dakar ce vendredi.



Le Sénégal est logé dans le groupe D de l’Afrobasket 2025, en compagnie de l’Égypte, du Mali et de l’Ouganda.



Les « Lions » débuteront leur campagne le 12 août face à l’Ouganda (1h00 GMT), avant d’affronter l’Égypte le 14 août (16h30 GMT) et le Mali le 16 août (13h30 GMT) à Luanda.



La liste des 12 joueurs sélectionnés :



Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Makhtar Guèye, Pape M. Diop, Ibrahima F. Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou B. Badji, Ibrahima Diallo, Babacar Diallo, .