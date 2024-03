Agression de Maïmouna Ndour Faye : la classe politique "condamne fermement cet acte de violence"

L'agression dont est victime la Présidente directrice générale (Pdg) de 7 Tv a été fermement condamnée par la classe politique. El Malick Ndiaye du Pastef dissout, le député Mouhamad Marius Sagna ( Guy Marius Sagna) , l'ancienne député Marème Soda Ndiaye, le journaliste Ibrahima Lissa Faye, tous ont fustigé cet acte.



« Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre consœur Maïmouna Ndour Faye, PDG de la 7TV suite à l’agression dont elle a été victime. Nous condamnons fermement cet acte de violence. Nous espérons qu’elle se remettra rapidement et que justice se fera », a écrit El Malick Ndiaye, Secrétaire général à la communication du parti Pastef dissout, sur X.



Guy Marius Sagna, condamnant l'agression, a constaté pour le dénoncer que "La liberté de presse est consubstantielle à notre vitalité démocratique".



« Je condamne fermement l'agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de presse est consubstantielle à notre vitalité démocratique. Toute la lumière sera faite et le coupable traduit en justice", a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, candidat de Awalé parle d'acte "odieux" . « Réveil brutal avec l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Je condamne avec la dernière énergie cet acte odieux à l'encontre de la dignité humaine. Je souhaite un prompt rétablissement à MNF en pensant à sa famille et à ses collègues. J'espère qu'une enquête sera diligentée pour qu'une telle agression ne reste pas impunie. Je réitère mon appel pour un Sénégal de paix et de justice où toutes les sensibilités pourront être exprimées. Reviens-nous vite MNF », a-t-il lancé.



L'ancienne député de la 13e législature, Marème Soda Ndiaye appelle "les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour combattre cette violence galopante sous toutes ses formes et d'où qu'elle provienne".



« Nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction l'agression de la Journaliste Maïmouna Ndour Faye devant son domicile. Un acte d'une extrême gravité qui ne devrait pas rester impuni afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. Nous lui apportons notre soutien dans cette épreuve et lui souhaitons un bon rétablissement. Face à cette situation et tant d'autres similaires, nous appelons les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour combattre cette violence galopante sous toutes ses formes et d'où qu'elle provienne.

Que la paix règne au Sénégal, notre beau Peuple », a réagi Marieme Soda Ndiaye.



Thierno Alassane Sall rappelle que la directrice de 7tv "a souvent prévenu qu'elle était menacée".



"MNF a souvent prévenu qu'elle était menacée, on ne l'a pas prise au sérieux. Elle-même a pris sans doute l'affaire à la légère ou peut-être n'a-t-elle pas vu changer le Pays où nous vivons.

Le Sénégal, naguère un Pays de dialogue, de tolérance, où l'impertinence était chez elle, se transforme, sous nos yeux en un pays où l'intolérance se propage et s'exprime par une violence désormais amnistiée et libérée", a déploré Tas.



Pour le candidat de la République des valeurs (Rv), "Maïmouna Ndour Faye est la dernière victime d'une série loin d'être épuisée". "Nous sommes nombreux à nous savoir menacés et à ne sortir que bien entourés. Ce qui rend l'agression contre MNF intolérable, c'est non seulement le modus operandi odieux (heure de prédiction de crimes, l'arme utilisée pour tuer après avoir défiguré à jamais) mais la cible choisie. MNF est l'incarnation de l'impertinence, du courage, de la liberté... L'une des rares à poser des questions qui fâchent à tous. Et à rire de tout", a-t-il conclu.