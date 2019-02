Agressions sexuelles : Une peine de 7 ans de prison requise contre Koffi Olomidé

La Justice française a requis une peine de 7 ans de prison à l’encontre de la star de la rumba, Koffi Olomidé pour des accusations d’ agressions sexuelles, apprend-on de source judiciaires.



Le parquet de Nanterre a finalement requis une peine de sept ans de prison à l'encontre de la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, poursuivi pour des agressions sexuelles sur quatre de ses danseuses.



Des faits qui auraient été commis en région parisienne entre 2002 et 2006.



Agé de 62 ans , le chanteur est poursuivi pour atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité et pour séquestrations.



Ses danseuses l’accusent de leur avoir imposé des relations non consenties, en France comme lorsqu'elles étaient en RDC, des accusations rejetées par le chanteur.



Lundi , le " 13ème " apôtre avait brillé par son absence lors de son procès qui s'est tenu à huis clos alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt en France.