Aide au Basket : Gorgui Sy Dieng dégaine 60 millions de FCFA

Un joli geste salué par le DTN du basket sénégalais, Magatte Diop, qui trouve là une occasion de dénicher des talents pour faire prospérer cet te discipline dans notre pa y s .

Gorgui Sy Dieng a le cœur sur la main et quand il s’agit d’aider le basket sénégalais, il ne rechigne pas. En attestent les 60 millions de FCfa dégainés pour appuyer les jeunes basketteurs du pays avec le tournoi des jeunes, une compétition regroupant des basketteurs venus des 14 régions du Sénégal. Le tournoi national des jeunes aura lieu cette année à Dakar du 11 au 18 aoùt prochain.Ces fonds décaissés vont aider la fédération à acheter les équipements (30 millions) et à supporter les autres frais liés à l’organisation (restauration, hébergement et transport), précise le journal Record.