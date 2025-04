Aïssata Tall Sall sur la décision du Conseil constitutionnel : « la justice n’est pas un jeu de Lambi Golo »

Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi d’amnistie, Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu et ancienne ministre de la Justice, n’est pas passée par quatre chemins. Dans une déclaration postée sur sa page Facebook, elle fustige ceux qu’elle appelle les « docteurs Diafoirus du droit » en référence aux juristes et commentateurs qui ont tenté d’imposer une lecture personnelle de la loi. Selon elle, « la justice n’est pas un jeu de Lambi Golo ! ».



Voici l’intégralité de sa publication.



Décision du Conseil Constitutionnel : 𝐋’𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐋𝐎𝐈



« La justice n’est pas un jeu de Lambi Golo ! »



Le droit est une science que l’on ne peut triturer à sa façon et selon son bon vouloir ;

Les docteurs Diafoirus du droit qui voulaient interpréter la Loi d’amnistie en ont eu pour leurs frais !



La décision historique du Conseil constitutionnel vient de les ramener tranquillement à l’amphithéâtre.

Mais au lieu de reconnaître humblement qu’ils se sont perdus, ils en sont, toute honte bue, à vouloir encore interpréter la décision du Conseil.



Errare humanum est, perseverare diabolicum !