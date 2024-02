Aïssata Tall honorée par "The Muslim World Rania Award" en Malaisie

La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Me Aïssata Tall Sall, a été distinguée par "The Muslim World Rania Award" à Kuala Lumpur, en Malaisie. Selon l’Aps, « cette récompense célèbre le leadership et l'influence des femmes musulmanes dans le monde. »



La ministre a partagé cette fierté sur son compte X. Ce, en soulignant que « cette reconnaissance n'est pas uniquement personnelle mais dédiée à toutes les femmes du Sénégal et d'Afrique, en particulier aux jeunes filles qui doivent courageusement tracer leur chemin dans les difficultés de la rivaliser. »