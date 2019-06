Alain Giresse sur la CAN 2019: Les Lions ont grandi en "valeur" et "maturité"

L’ancien sélectionneur de l’équipe de football du Sénégal, Alain Giresse, a soutenu que les Lions qui ont battu (2-0) dimanche la Tanzanie en match d’entrée, ont grandi en valeur et en maturité, lors d’un entretien à l’Agence de presse sénégalaise.



« Ils ont bien grandi et sur le plan individuel, ils ont pris de la valeur et de la maturité », a réagi le technicien français à une question de l’envoyé spécial de l’APS à la fin du match ayant opposé sa nouvelle équipe, la Tunisie, à l’Angola et ayant été sanctionné par un nul (1-1).



« On voit qu’ils ont bien grandi, qu’ils jouent dans de grands clubs et leurs expressions individuelles et leur nouvelle dimension apportent beaucoup au collectif de l’équipe du Sénégal », a analysé Giresse qui a coaché le Sénégal entre 2013 et 2015. Leur valeur individuelle impacte forcément sur leur gestion des matchs et le Sénégal doit en profiter largement dans les futures compétitions, a ajouté l’ancien milieu de terrain français.



Plusieurs cadres actuels de la sélection du Sénégal à savoir Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané et autres Lamine Gassama et Moussa Konaté ont joué leur première phase finale de CAN en 2015 sous sa direction.