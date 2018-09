Alassane Ouattara : la réforme de la CEI sera pour 2020

La réforme de la Commission électorale indépendante, la CEI annoncée début août dernier concerne l'élection présidentielle de 2020, a précisé, mercredi à Abidjan, le Chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, ajoutant qu'il n'y aura pas de report des élections municipales et régionales du 13 octobre prochain.



M. Ouattara a fait cette déclaration à son retour à Abidjan après un séjour en Chine où il a effectué une visite d'Etat et participé au sommet sino-africain.



La semaine dernière, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), un ex-allié du camp présidentiel, des organisations de la société civile et des groupements politiques d'opposions avaient demandé un réaménagement de la date des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre prochain.



C'est dans une adresse à la Nation le 06 août dernier, à la veille du 58è anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire que le président ivoirien a annoncé avoir instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la CEI.