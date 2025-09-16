Réseau social
Alerte météo : des pluies modérées à fortes toucheront certaines localités ce mardi
L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies faibles à modérées, parfois fortes par endroits et accompagnées d’orages, sont attendues ce mardi matin dans plusieurs zones du pays : au Nord (Podor, Saint-Louis, Louga), à l’Ouest (Dakar, Thiès), au Centre (Diourbel, Kaolack, Fatick) et au Sud-Ouest (Ziguinchor, Sédhiou).
Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 16 Septembre 2025 - 11:00


