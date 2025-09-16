Alerte météo : des pluies modérées à fortes toucheront certaines localités ce mardi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies faibles à modérées, parfois fortes par endroits et accompagnées d’orages, sont attendues ce mardi matin dans plusieurs zones du pays : au Nord (Podor, Saint-Louis, Louga), à l’Ouest (Dakar, Thiès), au Centre (Diourbel, Kaolack, Fatick) et au Sud-Ouest (Ziguinchor, Sédhiou).
Autres articles
-
Cité Barack de Liberté-6 : une bagarre vire au drame, un suspect arrêté
-
Fass-Mbao : deux hommes interpellés après une violente tentative de vol
-
🔴 Direct - FMI : Aïssata Tall Sall élue membre du Conseil d’Administration, Passation de service...
-
Visa France, Italie, Espagne : un réseau de fraude démantelé, un agent de VFS au cœur du système
-
Justice : Mbagnick Diop "Souche" placé en garde à vue