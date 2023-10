Alerte sanitaire : l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique met en garde sur l’utilisation d’un certain nombre de médicaments contre le rhume

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a émis un communiqué de presse pour dénoncer « le risque d'événements indésirables graves liés à l'utilisation par voie orale de médicaments contenant de la pseudo éphédrine ». D’après le document, « ces événements incluent des cas rares de syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (PRES) et de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (RCVS) chez certains utilisateurs ».



À en croire les informations fournies par l'ARP, les symptômes fréquemment associés à ces syndromes sont des maux de tête, des nausées et des convulsions. En réponse à ces préoccupations, le comité de sécurité de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a lancé une réévaluation de la balance bénéfice/risque des médicaments contenant de la pseudo éphédrine administrés par voie orale.



En attendant les conclusions de cette étude en cours menée par le comité des experts de l'EMA, l'ARP a pris la décision préventive de recommander d'éviter la prescription, les conseils et l'utilisation des médicaments contenant de la pseudo éphédrine par voie orale pour les cas de rhume, de grippe ou d'allergie.



L'agence a tenu à assurer la population que des mesures de surveillance rigoureuses sont en place pour suivre de près les effets indésirables de ces médicaments au Sénégal. Elle s'engage également à prendre les mesures appropriées dès que les résultats de l'étude complémentaire menée en collaboration avec l'EMA seront disponibles.