Algérie : Djamel Belmadi aurait annoncé son départ aux joueurs

L’Algérie a connu mardi une nouvelle journée noire avec une terrible élimination face à la Mauritanie (0-1) dès les phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les Fennecs n'ont plus gagné un match dans la compétition depuis la finale de 2019 contre le Sénégal (1-0). Djamel Belmadi aurait déjà annoncé sa démission, d'autres cadres de la sélection devraient suivre.



Directement interrogé par la presse après la rencontre, Djamel Belmadi avait laissé planer le doute, expliquant qu’il allait d’abord voir. Mais selon les informations de RMC Sport, il a déjà pris sa décision.



Le sélectionneur algérien a annoncé à ses joueurs qu’il démissionnait de son poste d’entraîneur des Fennecs. Il va donc quitter dans les prochains jours son rôle et restera donc le deuxième entraîneur de l’histoire du football algérien à avoir ramené une CAN au pays.