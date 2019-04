Algérie-Le président Bouteflika se prépare à démissionner - TV

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se prépare à annoncer sa démission en vertu de l'article 102 de la Constitution, rapporte dimanche soir la chaîne de télévision Ennahar.



La démission de Bouteflika pourrait être annoncée mardi, précise la chaîne de télévision, citant des sources politiques, après plus d'un mois de manifestations régulières pour demander le départ du chef de l'Etat au pouvoir depuis 1999.



L'article 102 de la Constitution prévoit que "lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement".



En cas de démission ou de décès du président, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. (Ali Abdelaty et Ulf Laessing; Arthur Connan pour le service français).