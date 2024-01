Aliou Cissé sur le match Sénégal – Cameroun : « Nous allons vers un match important, qui sera très disputé »

Aliou Cissé a fait face à la presse, ce jeudi, à la veille de la rencontre du Sénégal face au Cameroun pour le compte de la deuxième journée du groupe C de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le sélectionneur national de l’équipe du Sénégal indique que ses joueurs se sont bien préparés pour faire face au Cameroun.



« Le Cameroun n’est plus à présenter, c’est un grand d’Afrique. Aujourd’hui, le Cameroun a gagné plusieurs CAN et participé à plusieurs fois à une Coupe du monde. On y trouve aussi de grosse individualité et de très bons joueurs. C’est vrai qu’on les avait battus au mois de septembre en amical. Je sais que le contexte d’aujourd’hui n’est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie de redorer son blason par rapport à sa première sortie, c’est pour cela, je dis que ça sera un autre contexte. Mais je dis aussi nous sommes bien préparés. Nous allons vers un match important pour nous, un match qui sera très disputé parce que sur le terrain, il y aura de très grands joueurs », a indiqué Aliou Cissé.



Le sélectionneur national magnifie l’état d’esprit de son groupe. « On a constitué un groupe très compétitif où chacun peut jouer. C’est une aubaine pour un entraîneur d’avoir à sa disposition autant de qualités. Maintenant, je le dis, il y aura 11 joueurs sur le terrain et que d’autres rentreront. C’est l’état d’esprit de cette équipe comme lors de la première rencontre. Certains ont commencé d’autres sont rentrés pour terminer le travail. C’est cette solidarité que je veux dans cette équipe-là », a dit El Tatico.



« On a 27 joueurs. Nicolas peut débuter, Habib peut débuter, Bamba peut débuter. Sima aussi. Voilà la chance que j'ai. Mais Nicolas, je connais ses qualités, je sais qu'à tout moment, il peut rentrer, à tout moment, il peut commencer », a-t-il ajouté.