Aliou Cissé, sur les larmes de Mané "Sadio est..."

En conférence de presse après le match Guinée Equatoriale contre le Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a réconforté Sadio Mané, qui en réalité, est le seul à connaître les vraies raisons de ses rives de larmes. Pour le coach "Sadio est un compétiteur et il a toujours envi de faire de grosses performances. Aujourd'hui (samedi), il n'était pas trop content de lui même".



"C'est à l'équipe et ses coéquipiers de l'aider. Je suis sûr et certain qu'on retrouvera encore d'ici peu de temps le grand Sadio Mané en équipe nationale.'' Pourquoi Sadio s'est effondré en larmes ? Est-ce par frustration ? Accablé par les critiques ? Ou la joie pour la victoire ? Pour l'instant les réponses divergent.