Aliou SANE intègre le Conseil d’Administration de l’entité sous régionale ROADDH

Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané a été coopté pour intégrer le Conseil d’Administration du Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH). Cette décision a été prise à l’issue de l’Assemblée Générale de cette entité sous régionale, tenue à Lomé au Togo.



Le ROADDH est une Organisation Non Gouvernementale créée en mai 2005 et qui regroupe les coalitions des défenseurs des droits humains et Points focaux des 16 pays membres de l’Afrique de l’Ouest à savoir le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie, le Cap Vert, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, et le Togo. Son Secrétariat est basé à Lomé, au Togo.



Le ROADDH a pour mission la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains dans l’espace ouest africain à travers plusieurs actions telles que le renforcement des capacités des défenseurs des droits de l’homme, la surveillance et la documentation des violations des droits des défenseurs des droits humains, la promotion et protection des droits de l’homme et l’Etat de droit en Afrique de l’Ouest.



Par ses activités de Lobbying et de plaidoyer, le ROADDH vise à influencer la politique intérieure et étrangère des pays de l’Afrique de l’Ouest et ainsi contribuer à l’établissement d’Etats de droit. La stratégie du réseau est basée sur une collaboration avec les représentations diplomatiques, les ministères des affaires étrangères, les Institutions Nationales des Droits de l’Homme et tout acteur jouant un rôle dans la prise de décisions, en vue de les inciter à s’engager sur les différentes thématiques de droits humains tant au niveau sous régional : (CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO), régional : (Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), Commission de l’Union Africaine, Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples) et international : (Conseil des Droits de l’Homme (CDH) et autre mécanismes des Nations Unies). L’organisation travaille également à amener les Etats à respecter les engagements pris auprès de ces mécanismes.



Au Sénégal, le ROADDH compte plus d’une cinquantaine d’organisations membres telles de la RADDHO, la LSDDH, Article 19, Amnesty Sénégal etc.