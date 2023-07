Aliou Sané au Préfet de Dakar: "Au nom de quoi certains Sénégalais ont le droit de manifester au boulevard de la République et d'autres non"

Le concert d’applaudissements des militants et sympathisants du Président Macky Sall devant les grilles du Palais n’est pas du goût d’Aliou Sané. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre dénonce le deux poids deux mesures du Préfet de Dakar, qui interdit à l’opposition et aux activistes les manifestations publiques sur l'espace de Dakar Plateau et laisse à la mouvance présidentielle la liberté d'organiser une manifestation sur le boulevard de la République. Le vice coordonnateur de la Plateforme "des forces vives de la Nation F24" fustige l’attitude du Préfet de Dakar, qui selon lui, n’est pas à la hauteur de son grade.

Baboye Dia

div id="taboola-below-article-thumbnails">