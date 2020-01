Allemagne: Ouverture de la conférence de Berlin pour la paix en Libye

Les hauts représentants de la France, de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, de l’Égypte, de l’Onu et de l’UE se rassemblent, ce dimanche 19 janvier à Berlin, pour une conférence sur la paix en Libye.



Une conférence internationale consacrée au règlement de la situation en Libye s’ouvre ce dimanche 19 janvier à Berlin avec la participation de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, de l’Égypte, de l’Onu et de l’UE.



Près de 5.000 policiers ont été mobilisés pour garantir la sécurité à Berlin, selon la police de la ville.



La conférence qui mettra notamment en présence Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Abdel Fattah al-Sissi et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, est organisée une semaine après les pourparlers de paix entre les camps libyens qui se sont tenus à Moscou le 13 janvier.