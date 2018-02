Ama Baldé Vs Papa Sow : «Un combat où tout peut arriver»-Papa Dieng

C’est cet après-midi que va se dérouler le combat de lutte tant attendu entre Ama Baldé de l’écurie Falay Baldé et Papa Sow, pensionnaire de Fass. Et de l’avis de Papa Dieng, journaliste à Sud Fm, cette confrontation promet le suspense jusqu’au bout, et elle nécessite la maitrise de beaucoup d’aspects, pour espérer en sortir vainqueur.



Concernant les clés du succès, M. Dieng révèle : « C’est un combat où il faut beaucoup de témérité, beaucoup de courage, un combat où il peut y avoir beaucoup de coups».



N’empêche, relève-t-il, les derniers résultats sont à l’avantage de Ama Baldé puisqu’il a gagné ses dernières rencontres ce qui n’est pas le cas pour son adversaire Papa Sow, qui s’est incliné face à Lac de Guiers 2.

Avant de conclure : « Cela n’enlève en rien les qualités de Papa Sow, c’est un combat où tout peut arriver».