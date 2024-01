Amadou Ba dénonce un enregistrement automatique des données de la clé USB par l’informaticien du Conseil constitutionnel

La Commission de contrôle des parrainages continue de subir la foudre des candidats dont les dossiers de candidature ont été rejetés ou programmés au second tour.



Amadou Ba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dénoncé l’enregistrement automatique des données de la clé USB par l’informaticien du Conseil constitutionnel lors du dépôt des fiches de parrainage.



« Hier, en compagnie de Me Sow et de notre informaticien, nous sommes passés au greffe du Conseil constitutionnel pour le contrôle d’usage du nombre de parrainage par région avec l’informaticien du Conseil. À notre grande surprise, notre Informaticien a constaté qu’il a activé l’enregistrement automatique des données de la clé USB », a fustigé Amadou Ba.



« Notre informaticien lui a fait remarquer que cet enregistrement automatique des données rendait nul et inefficace le scellé de la clé USB par le greffe parce que les données se retrouvent copier dans son ordinateur », a-t-il ajouté.



Pour Amadou Ba, « l’informaticien du Conseil constitutionnel a évoqué une décision de ce dernier autorisant cet enregistrement des données ».



Sauf que lui, dit-il, en tant que « simple informaticien, n’est pas ASSERMENTÉ et il a sa possession toutes les données de toutes les clés USB des candidats sur son ordinateur ».



« Qu’elle est la procédure de sécurisation de données enregistrées ? Qui les contrôle ? Qui a accès à l’ordinateur de l’informaticien du Conseil constitutionnel ? », s’interroge-t-il.



« Voilà un énorme problème découvert hier et qui devrait pousser le Président du Conseil constitutionnel à admettre des failles réelles dans la procédure de contrôle des parrainages », a écrit Amadou Ba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye.