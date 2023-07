Amadou Ba refuse de parler candidature devant MNF et joue la carte de l’allégeance absolue à Macky

Le Premier ministre Amadou Ba était vendredi l’invité de MNF sur 7TV. Ce après l’incident à la permanence de l’APR avec Abdoulaye Diouf Sarr mardi dernier. Incident provoqué par l’évocation de sa candidature par l’ancien ministre de la Santé et qui a provoqué une bagarre rangée entre militants.



Encore interpellé par la journaliste Maimouna Ndour Faye, le Premier ministre a clairement indiqué que sa posture actuelle ne lui permettait pas de déclarer une candidature à la Présidentielle. « Quand on occupe le poste que j’occupe actuellement, on n’a pas le droit d’avoir certaines attitudes. Nous avons tous été à la réunion du Bureau national de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes tous tombés d’accord de laisser au Président Macky Sall le choix de désigner un candidat. Alors comment on peut sortir après pour déclarer des candidatures. Ce n’est même pas correct », a-t-il expliqué.



L’homme des Parcelles Assainies a ensuite indiqué qu’il applique à la lettre une recommandation que le Khalife général des Mourides lui a faite à propos du compagnonnage: « Vous savez ce que Serigne Mountakha m’a dit ? Amadou, quand tu as un guide, donne-toi entièrement à lui et de lui ne réclame rien ». Comme pour dire qu’il prête allégeance à Macky Sall et se contentera de son choix quel qu’il soit.



Amadou Ba avoue avoir été consulté par Moustapha Niasse

Le Premier ministre Amadou Ba a tout même reconnu avoir été consulté par Moustapha Niasse, qui aurait pour mission de conseiller le Président Macky Sall sur le candidat le plus présidentiable parmi les responsables BBY. D’autres personnalités comme Abdoulaye Daouda Diallo, Mouhamed Boune Abdallah Dione, Aly Ngouille Ndiaye, Makhtar Cissé ont été consultés par l’ancien président de l’Assemblée nationale.



Le Premier ministre Amadou Ba dit qu’il serait très heureux et honoré de porter la candidature de BBY lors de la Présidentielle.



L’anecdote Farba Ngom et l’appel téléphonique avec Macky à son bureau de la Direction des domaines en 2011

En bon stratège, Amadou Ba n’a pas manqué de rappeler à ceux qui lui reprochent de ne pas avoir été là aux premières heures de l’APR, que ses relations avec Macky Sall ne datent pas d’après son arrivée au pouvoir. « J’ai reçu Farba Ngom à mon bureau à la Direction des Impôts et Domaines en 2011. Il a appelé le Président Macky Sall, qui était à l’époque dans l’opposition pour lui dire qu’il était avec moi. Ce jour-là, on a discuté longuement. Il m’a donné beaucoup de conseils sur le travail. Et c’est ce jour-là qu’il m’a dit: si je deviens Président, je ferais de toi mon ministre des Finances », rappelle-t-il. Avant d’ajouter: « Quand il est venu au pouvoir, il a formé son gouvernement et j’y étais pas. Mais il a tenu promesse parce qu’il a fait de moi son ministre des Finances quelques années plus tard. Aujourd’hui, je suis son Premier ministre. »



Amadou Ba est également revenu sur la période durant laquelle il a été dégommé du Gouvernement en 2019. Selon, c’est une période qu’il a passé normalement et qui ne l’a pas éloigné du Président Macky Sall. « On s’entendait souvent au téléphone lui et moi. Son épouse également a beaucoup fait pour que nos liens ne soient pas coupés. Son fils me rendait souvent visite et m’offrait des cadeaux », dit-il.