Amadou Ba sur la Présidentielle : « je ne pense même pas à un report des élections au Sénégal »

Le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 février est contre tout report du scrutin. Commentant l’actualité politique, Amadou Ba estime que « les décisions du Conseil constitutionnel sont inchangeables ».



Le report du scrutin présidentiel du 25 février prochain n'est à l'ordre dans la mouvance présidentielle. A la suite du président de la République, Macky Sall soutenant que le processus est déjà lancé et le Con Conseil constitutionnel a fini de publier la liste officielle des candidats retenus, Amadou Ba émet dans la même longueur d'onde.



Dans un entretien avec Dakarcatu, le candidat de la majorité présidentielle es- time que ce serait un mauvais précédent que de penser au report d'une élection présidentielle au Sénégal.



« Certes, des acteurs politiques peuvent se prononcer sur une décision de justice donnée. Mais la charte fondamentale du pays qui est claire, doit être respectée », a dit Amadou Ba.



A l'en croire, si une partie de la « classe politique estime que le parrainage lui a été défavorable, la loi peut être améliorée par consensus par la classe politique du pays. Cependant, jusqu'à ce que cela arrive, la loi est au-dessus de tout le monde ».



« On ne peut revoir certaines dispositions après la présidentielle du 25 février. Mais nous devons nous mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas aller à l’élection », a-t-il répondu aux agissements sur cette question qui enfle depuis quelques jours et la saisine des députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) après l'invalidation de la candidature de Karim Wade.



« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Ni le président ni le gouvernement ne peuvent y faire obstacle. L’important, c’est de faire respecter les institutions : justice, Assemblée nationale et le pouvoir exécutif ».