Américains et Ukrainiens discutent à Genève du plan de Donald Trump pour l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, à la tête de la délégation américaine, rencontre à Genève ce dimanche 23 novembre une délégation ukrainienne dans l'espoir de faire avancer le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit en Ukraine. Peu avant la rencontre, l'un des membres de la délégation ukrainienne a déclaré que la nouvelle version du plan américain reflète « la plupart des priorités clés » de Kiev. La délégation américaine a salué de « bons progrès ».

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et le négociateur de Kiev, Andriï Iermak, ont salué les « bons progrès » dans les pourparlers en cours à Genève sur le plan de Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie. « Je pense que nous avons probablement eu la réunion la plus productive et significative jusqu'à présent dans tout ce processus », a déclaré Marco Rubio aux journalistes, tout en soulignant que les délégations allaient poursuivre leurs discussions dans la soirée.



Au cours de la journée, Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien avait lui déclaré sur Facebook : « La version actuelle du document, bien qu'elle en soit encore aux dernières étapes de son approbation, reflète déjà la plupart des priorités clés de l'Ukraine». Qualifiant de « constructive » la coopération avec les États-Unis, il a salué « l'attention qu'ils accordent » aux « commentaires » des Ukrainiens.



Un post qui intervient alors que le président américain Donald Trump accuse l'Ukraine de ne faire preuve d'« aucune gratitude » à l'égard des États-Unis, alors qu'il tente d'imposer un accord pour mettre fin au conflit, contesté par Kiev.



Dans un message sur Truth Social, le président américain s'en prend également aux Européens, « qui continuent d'acheter du pétrole à la Russie», ainsi qu'à son prédécesseur Joe Biden, qu'il accuse d'inaction au début du conflit. « J'ai hérité d'une guerre qui n'aurait jamais dû arriver, perdante pour tout le monde », écrit le président en lettres majuscules sur son réseau social. « Les responsables ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts, et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie », poursuit-il. « Les États-Unis continuent de vendre des quantités massives d'armes à l'Otan pour distribution à l'Ukraine (Joe la Crapule a tout donné, gratuit, gratuit, gratuit, y compris de "grosses" sommes d'argent !) », ajoute le président.



Mais le président Zelensky a par la suite déclaré qu'il était « personnellement » reconnaissant envers Donald Trump. « L'Ukraine est reconnaissante envers les États-Unis, envers chaque cœur américain et personnellement envers le président Trump pour l'aide qui, à commencer par les Javelin [des missiles antichar de fabrication américaine, NDLR], a sauvé des vies ukrainiennes », a affirmé Volodymyr Zelensky dans un message sur X.

Des éléments « basés sur les perspectives ukrainiennes »

Le président ukrainien avait estimé plus tôt dans la journée que « les propositions américaines pourraient inclure un certain nombre d'éléments basés sur les perspectives ukrainiennes et essentiels pour les intérêts nationaux de l'Ukraine ».



« Les travaux se poursuivent afin de rendre tous ces éléments véritablement efficaces pour atteindre l'objectif principal attendu par notre peuple : mettre enfin un terme au bain de sang et à la guerre », a-t-il indiqué sur X. Il a qualifié de « positif » le fait que la diplomatie ait été relancée, à ce stade sans la participation de la Russie.



La première version du plan proposé par les États-Unis pour l'Ukraine avait été repoussée vendredi par Volodymyr Zelensky, qui avait promis des « alternatives » à Washington.

