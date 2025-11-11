Amical Brésil-Sénégal: les “Lions” au complet à la deuxième séance d'entraînement

Selon le site de la Fédération sénégalaise de football, tout le groupe, à l’exception d’Habib Diallo, mis au repos, a participé à la séance qui a duré 90 minutes.

Après l’échauffement et les gammes avec ballon, les “Lions” ont travaillé les sorties de balles, et la transition défensive et offensive. Une première partie qui a duré soixante minutes avant que les joueurs qui étaient alignés le dimanche dans leur club ne rejoignent les vestiaires et laissent le reste du groupe travailler la vivacité et le jeu réduit sous forme d’une petite opposition, en présence du Coach Pape Thiaw et son staff.

La séance de mercredi se déroulera à huis clos à 15h00 GMT, toujours au QPR Center.

Rappelons que le Sénégal affrontera le Brésil ce samedi à l’Emirates Stadium à 16h00 GMT.

