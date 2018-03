Amicale des anciennes basketteuses du Sénégal : Aya Pouye et Aida Ndong se disputent 40 millions devant le tribunal correctionnel

Aida Ndong a porté plainte contre Aya Pouye pour abus de confiance sur une somme s’élevant à 40 millions suite à l’éclatement de l’amicale des anciennes «lionnes» de basket. Selon la première nommée : « Aya recevait des chèques de la Socabeg (Société d'Aménagement de Bâtiment et d'Etudes Générale), lors de nos activités. Elle nous informait seulement des chèques de la Lonase. On était financé à hauteur 40 millions F cfa par des sponsors et des mécènes. Et elle n’a jamais voulu nous rendre compte ». A-t-elle indiqué.

Des propos démentis par Aya Pouye qui soutient que la somme ne dépasse pas 12 millions de F cfa. Le problème entre les deux anciennes sociétaires de l’équipe nationale date du 25 mars 2013.

En effet, selon Aida Ndong « Aya a été élue en 2008, présidente de l’association (Amicale des anciennes basketteuses du Sénégal) pour un mandat de 4 ans, elle devait organiser une Assemblé générale pour aller aux élections de 2012, mais, elle avait demandé la prolongation de son mandat pour l’organisation du tournoi international de Bonaventure Carvalho. Elle a finalement organisé un bal. Après cette soirée, elle a refusé qu’on aille à une élection. Une Assemblée générale extraordinaire a été tenue en date du 25 mai 2013, au Stade Marius Ndiaye, à l’issus de laquelle, j’ai été élue nouvelle présidente en vertu des dispositifs de l’article 14 du statut de notre structure. Car, les 2/3 des membres étaient présentes. Et elle a été informée par voie de huissier de cette assemblée, même si elle a refusé de venir. Depuis ce jour Aya refuse de me donner les récépissés de l’association et de faire l’état financier de sa gestion nébuleuse ».



A la barre, Aya Pouye à nié tous les propos d’Aida Ndong : « Jusqu’à la preuve du contraire, je suis (toujours) la présidente de cette association. J’organisais des conférences religieuses et des voyages avec les fonds. Et les décaissements se faisaient suivant les règles de l’art avec ma signature et celle de la trésorière. Moi-même j’y mettais mon argent. J’ai convoyé 14 membres à la Mecque. On s’était rendu au Cameroun et j’avais acheté les billets d’avions à 485 mille F cfa l’unité. Les membres n’avaient cotisé que 1000 F cfa. A Bamako aussi j’avais acheté les billets à 350 mille Fcfa et on était 35 membres pendant le mois de Ramadan je donnais du « Sukarou Koor » à chaque membre. Sans compter les œuvres sociales qu’on faisait entre nous pour nous aider ». A répliqué Aya pour justifier les dépenses.

Le tribunal se prononcera le 22 mars 2018



Source: l'OBS