Amicaux contre l’Algérie : Mame Moussa Cissé convoque 26 « Lionnes » en stage

Pour la double confrontation amicale contre l’Algérie, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a publié une liste de 26 joueuses, dont 7 expatriées. Les matchs sont prévus le 14 juillet et 18 juillet au stade Lat Dior de Thiès.





La liste des 26 « Lionnes »





Gardiennes (3) : Adji Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Khady Faye (US Parcelles Assainies), Fatou Diop (Kaolack FC)







Défenseurs (9) : Anta Dembélé (Dakar Sacré-Cœur), Marème Babou (FC Metz, FRA), Adama Sané (Dakar Sacré-Coeur), Aminata Kanté (Sirènes de Grand-Yoff), Mbayang Sow (Olympique de Marseille, FRA), Meta Camara (Yzeure, FRA), Diarra Diouf (US Parcelles Assainies), Albertine Khemesse (Dorades de Mbour), Maty Cissokho (Dakar Sacré-Cœur)









Milieux (7) : Wolimata Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Safiétou Sagna (FC Metz, FRA), Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur), Marie Ndiaye (Sirènes de Grand-Yoff), Pascaline Fofana Bassène (Sirènes de Grand- Yoff), Sadigatou Diallo (US Parcelles Assainies), Ndèye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille, FRA)







Attaquants (7) : Korka Fall (Dakar Sacré-Cœur), Mama Diop (Olympique de Marseille, FRA), Habsatou Malado Diallo (US Parcelles Assainies), Coumba Sylla Mbodji (US Parcelles Assainies), Haby Baldé (Dakar Sacré-Cœur), Nguénar Ndiaye (Bourges, FRA), Jeanne Coumba Niang (Dakar Sacré-Cœur)