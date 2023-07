Aminata Touré exige la libération de Sonko et les autres détenus politiques

Comme les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi, Aminata Touré apporte son soutien à Ousmane Sonko, qui fait face à l’instant face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo. L’ancienne Première ministre exige la libération sans condition de Ousmane Sonko ainsi que les autres détenus politiques.





« Ousmane Sonko doit être libéré et sans condition ainsi que tous ces centaines de jeunes qui croupissent dans les prisons sénégalaises pour avoir juste exercé leurs droits politiques », a écrit Aminata Touré sur Twitter.





Placé en garde à vue vendredi soir, le leader de Pastef est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».