Amnistie pour Karim et Khalifa : ce que pense Adji Mergane Kanouté

Le président de la République Macky Sall, avait, lors du conseil des ministres du 29 septembre 2022, instruit son ministre de la Justice d’alors, de prendre des mesures d’amnistie afin de permettre à des citoyens comme Karime Wade et Khalifa Ababacar Sall, écartés du jeu politique après des procédures judiciaires, de retrouver leurs droits civique et politique. Interrogée sur la question, la députée Adji Mergane Kanouté a salué cette décision.



À l’émission Jury du dimanche sur Iradio, dont elle était l’invitée ce 5 mars, la parlementaire a soutenu que le chef de l’Etat a avoulu, par cette décision, « donner certainement de la chance à tout le monde pour la présidentielle de 2024 ».



« C’est à saluer fortement et puis magnifier l’initiative prise par le Président Macky Sall. Il veut donner certainement la chance à tout le monde pour la présidentielle de 2024 ».



Avant de rappeler que « c’est le Conseil constitutionnel qui avait invalidé la candidature de Karim et de Khalifa. Ce n’était pas l’État ».



Donc, a-t-elle souligné, « si aujourd’hui, une loi d’amnistie est agitée, moi, personnellement, je ne peux que saluer ».



Si le chef de l’Etat a pris une telle décision c’est parce qu’il « s’est toujours présenté comme un fédérateur, qui a toujours eu une démarche inclusive et participative, donc pourquoi pas ».



Elle a tenu à rappeler également que « Khalifa Sall est un artisan des victoires de Benno. En 2012, à la présidentielle, il était là. Lors des législatives, en 2012, il était là. Je suis favorable et je pense que Benno est favorable à cette loi d’amnistie ». Parce que, a-t-elle avancé, « l’initiative vient du Président Macky Sall. Et, le Président n’a pas cité Khalifa et Karim. Il a dit tous les Sénégalais qui ont eu maille avec la Justice et qui ont certainement perdu leurs droits civiques ».



Les délais ne sont-ils pas courts avant la présidentielle ? Non, a-t-il pensé.