Andrés Iniesta « Bientôt je révèlerai si je vais en Chine ou au Japon»

Pour commencer, Iniesta a insisté sur le fait qu'il était difficile de dire au revoir : « Lorsque se rapproche le moment du départ oui ça me rend nerveux, avec tous ces sentiments à fleur de peau. C'est bien une décision que j'ai prise, mais ce n'est pas facile ».

« Non, il n'y a pas de retour en arrière, je n'y ai même pas pensé. C'est une des décisions les plus importantes jamais prises dans ma vie. Une a été de venir depuis Fuentealbilla, et l'autre mon départ », a-t-il assuré, se montrant donc catégorique sur son choix.

«Tout a bien été pensé et dans les prochains jours je révèlerai où je vais. Ce sera le Japon ou la Chine et je le dirai la semaine prochaine. Je veux que cela soit moi qui l'annonce », a-t-il ajouté concernant son destin.

Iniesta entame donc la dernière ligne droite avec le FC Barcelone, et quittera le fief 'blaugrana' d'ici quelques semaines, à jamais.

