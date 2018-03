Angleterre : Le 'cours d'économie' de Zidane à Mourinho

Le PSG a été le premier club à constater que ce n'était pas forcément en dépensant une grosse somme d'argent qu'il allait gagner plus de titres. Ce mercredi, ce fut au tour de Manchester United de le comprendre, menant le technicien portugais à vivre une situation délicate.



Mourinho a dépensé 394,4 millions d'euros en deux saisons pour remporter l'Europa League, une FA Cup et deux Community Shields mais pour tomber en huitièmes de finale de Ligue des champions. Un bilan moyen au vu des sommes dépensées.



Mais le cas est encore plus préoccupant si l'on le met en perspective avec le palmarès que se forge le Real Madrid de Zidane, champion en titre de la compétition continentale.

Les 'Merengues' ont gagné deux Ligues des champions, une Liga, deux Supercoupes d'Europe (la deuxième, face à United justement), une Supercoupe d'Espagne et deux Mondiaux des Clubs avec 'Zizou' aux commandes de l'équipe. Et ils l'ont fait en dépensant 70,5 millions d'euros, soit le cinquième des dépenses de 'Mou'.



Même si l'on prenait en compte les recrues dont le Français a hérité après l'ère Benítez', le montant atteindrait les 148,5 millions d'euros, soit 57,5% de moins que celui déboursé par le club anglais.

Cinq saisons sont passées, avec celle en cours, depuis que Mourinho a quitté le Real Madrid. Dès lors, le club 'merengue' a investi 450 millions d'euros en renforts et gagné trois Ligues des champions. Les joueurs les plus onéreux ont été recrutés sous l'ère Ancelotti (Bale, 101 millions et James, 75).

Pendant ce temps, Manchester United et Chelsea ont investi 686,6 millions d'euros pour satisfaire les désirs de Mourinho avec une Premier League et une Ligue Europa comme meilleurs accomplissements.



Sur cette dernière décennie, le Portugais a dépensé 1,0144 milliard d'euros au cours de ses passages à l'Inter, Madrid, Chelsea et Manchester United. Il a gagné la Ligue des champions avec le club lombard, mais est tombé quatre fois en demi-finales de Ligue des champions (avec les 'Merengues' et les 'Blues'). Il ne dépasse pas les huitièmes de finale à trois reprises et quitte la compétition en phase de poules à deux autres occasions.

À Manchester United, 'Mou', critiqué pour son jeu après la défaite face à Séville, a presque dépensé la même somme que le Real Madrid depuis son départ, pour Pogba (105), Lukaku (84,7), Mkhitaryan (42); Bailly (38); Matic (44,7) et Lindelof (35). Hormis ces arrivées, Ibrahimovic a été enrôlé gratuitement et Alexis échangé avec Mkhitaryan.

